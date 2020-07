Gigi Hadid pojasnila, zakaj svoje nosečnosti ne deli s svetom: Zdaj to ni najbolj pomembno

"Tako zelo sem hvaležna za vse pozitivne komentarje in vprašanja. Želela bi vam samo povedati, da smo vsi v redu in na varnem, vse poteka zelo lepo in res vas imam rada," je začela Gigi in pojasnila, zakaj ne objavlja nosečniških fotografij: "Razumem, zakaj je veliko ljudi zmedenih, zakaj ne delim več z vami, ampak morate vedeti, da sem noseča med pandemijo. Očitno je, da trenutno moja nosečnost ni najbolj pomembna stvar na svetu." Dodala je, da bi se ji zdelo zelo ignorantsko, če bi v času pandemije in v času, ko se po Združenih državah Amerike vsakodnevno vrstijo protesti, ki se borijo za enakopravnost vseh ljudi, objavljala le fotografije trebuščka in sebe. "To je glavni razlog, zakaj sem svojo nosečnost delila samo s prijatelji in družino. Zaradi koronavirusa je veliko ljudi izgubilo življenje. To je bilo glavno dogajanje ob začetku karantene. Potem pa smo prešli na gibanje, da so črna življenja pomembna in mislim, da je bolj pomembno, da družbena omrežja uporabimo za ozaveščanje o tem."

In čeprav trenutno oboževalci ne dobijo sprotnega dokumentiranja njene nosečnosti in družinskih trenutkov, je vsem, ki so jo spremljali v javljanju v živo obljubila, da bo nekoč objavila vse, kar je zabeležila v tem času. "Veliko fotografiram svoj trebušček, ki ga nato pošiljam prijateljem in družini in vse skupaj je zelo navdušujoče. Skušam dokumentirati čim več stvari, ker me so me ljudje opozorili, naj poskrbim, da bom imela spomin na te čase."Dodala je, da bo vse to, kar zdaj sproti zabeležuje, nekoč tudi delila. "Med nosečnostjo sem začela tudi pisati dnevnik in res se ne obremenjujem z malenkostmi, kot so, kaj bom objavila ta dan in ali sem videti dovolj 'luškano' za na Instagram." A oboževalce je v tem javljanju vseeno razveselila in ustala od mize ter jim pokazala trebušček.