Gigi Hadid praznovala 40. rojstni dan sestre Alane na zabavi v togah

Gigi je nosila kremno obleko z izrezom na trebuhu in velikimi vozli. Dodala je preprosto ogrlico, biserne uhane in odprte čevlje, lase pa si je spela v elegantno figo. 42-letna Marielle je nosila belo mini obleko z eno ramo, ki jo je kombinirala z zlatimi sandali, preprostim nakitom in s spuščenimi, valovitimi lasmi. Slavljenka Alana je temo dvignila na višjo raven in s svojim slogom posnemala grško boginjo. Nosila je kovinsko vijolično obleko s križnim zgornjim delom in razporkom do stegen, okrašenim z obročki. Svojo opravo je dopolnila z zlatimi detajli, podobnimi boginji, vključno z listom podobnimi trakovi za roke, lovorovim vencem in sandali s krili.