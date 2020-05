Gigi Hadid priznala, da je bila noseča že v času tednov mode

Dogodki, ki se po modnih prestolnicah vsako leto odvijajo od sredine februarja do začetka marca, kljub nosečnosti, ki jo je razkrila šele pred kratkim, niso ostali brez enega najbolj prepoznavnih obrazov sveta mode, Gigi Hadid. Zvezdnica, ki je na modnih revijah zastopala znamke, kot so Chanel, Marc Jacobs, Christian Dior, Tommy Hilfiger in Victoria's Secret, je dejstvo, da pričakuje dojenčka, javnosti sporočila šele pretekli mesec.

Preden sta s pevcem Zaynom Malikom srečno vest potrdila, pa so se pojavile govorice, da se je Gigi podvrgla plastičnim operacijam in da je njen obraz videti nekoliko drugače. ''Ljudje mislijo, da sem s posegi spremenila obliko obraza, takšna lička imam, odkar sem se rodila. Te govorice pa so postale še bolj glasne v času revij v sklopu tednov mode, ko sem že bila nekaj mesecev noseča.''Svoj rahlo spremenjen videz je pripisala temu, da pričakuje dojenčkam in hkrati poudarila, da se nadaljnjih sprememb na telesu ali obrazu ne boji: ''Vse to je le naravni proces, ki je del življenja.''