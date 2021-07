Gigi Hadid prosi za hčerkino zasebnost

Manekenka Gigi Hadid je objavila pismo, ki ga je naslovila vsem fotografom, oboževalcem in medijem. Zvezdnica med drugim prosi, naj spoštujejo njeno željo in naj ne objavljajo fotografij njene hčerke. Želi si, da bi njena hčerka živela, kar se da normalno otroštvo, čeprav je hčerka slavnih staršev.

icon-expand Gigi Hadid s hčerko FOTO: Profimedia

Gigi Hadid in Zayn Malik, član skupine One Direction, sta zelo zaščitniška, ko beseda nanese na njuno hčerko Khai. Uspešna manekenka in mamica je znova prosila za zasebnost svoje 9-mesečne hčerke. Tokrat je paparace, medije in različna spletna mesta, s katerimi upravljajo njeni oboževalci, prosila, če lahko na posnetih fotografijah v bodoče zameglijo obraz njene hčerke, da bo malčica "lahko živela čim bolj normalno otroštvo". "Medtem ko najina hčerka odrašča, se morava zavedati, da ju ne moreva zaščititi pred vsem tako, kot si želiva in sva jo lahko ščitila, ko je bila manjša," je zapisala Hadid, ki je med drugim dejala, da je hčerkica že tako velika, da jo zanima vse več stvari in rada opazuje dogajanje okrog sebe. Zvezdnica je med drugim opisala izkušnjo, ko se je s hčerkico nedavno mudila v New Yorku. "Ona ne razume, zakaj je v mestu 'pokrita', ali od česa jo želim zaščiti. Obenem si želim, da vidi najbolj čudovito mesto na svetu, čudovite in raznolike ljudi, ki se sprehajajo po ulicah New Yorka … torej, da to doživi brez stresa zaradi medijskega cirkusa, ki pride s starši, ki so javne osebnosti." Odkar je Gigi septembra lani postala mama, je vsako objavljeno fotografijo svoje hčerke zameglila ali pa je njen obraz obrnila stran od objektiva.

"Paparaci, novinarji in profili ljubljenih oboževalcev, dobro veste, da nisva nikoli namenoma kazala hčerkinega obraza na družbenih omrežjih. Najina želja je, da lahko sama izbira, kako se bo predstavila svetu, ko bo dovolj stara. Želiva si, da bi lahko živela čim bolj normalno otroštvo, ne da bi skrbela za javno podobo, za katero se ni sama odločila. To bi nama (z Zaynom) pomenilo vse na svetu, ko na primer hčerko peljeva na ogled in raziskovanje New Yorka in sveta, če bi prosim, prosim, zameglili njen obraz na fotografijah, če oziroma ko jo ujamete v objektiv," se je glasila njena prošnja. "Zavedam se, da gre za dodaten trud, toda kot novopečena mama želim svojemu otroku le najboljše, kot to počnejo vsi starši ... In upam, da bo to spodbudilo pogovor za zaščito mladoletnih oseb v medijih, tudi če prihajajo iz družine javnih oseb."

icon-expand Gigi Hadid je jezna, ker ljudje brez njenega dovoljenja objavljajo fotografije njene hčerke FOTO: Profimedia

Zvezdnica se je med drugim zahvalila paparacem, ki so pred kratkim ohranili distanco, medtem ko se je s hčerko, ki je bila v vozičku, sprehajala po newyorških ulicah. Med drugim je še dodala, da znajo biti bliskavice in obnašanje paparacev moteče, saj se tudi sama s tem pogosto spopada in se kljub temu, da je odrasla oseba, tega še ni navadila. Za konec se je še zahvalila, da so si vzeli čas za branje njenega daljšega zapisa in upa, da jo razumejo.