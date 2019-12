Gigi Hadid: Raje bi umrla, kot da bi šla teč

Gigi Hadid je za britansko revijo Condé Nast Travellerspregovorila, kako na potovanjih skrbi za kondicijo, da ostaja v formi. Med drugim je dejala, da ji je največja muka iti v telovadnico in teči.

"Nikakor ne morem iti v telovadnico in teči – raje bi umrla," je povedala za revijo, o tem, kaj počne, ko je zdoma. "Odraščala sem v naravi, zato je moja najljubša stvar ta, da čim bolj izkoristim pokrajine. Povsod kolesarim in v vsakem prostem trenutku plavam v morju."

V intervjuju je med drugim spregovorila o enem svojih najljubših krajev -– karibskih otokih Turks in Caicos ter o hotelu, v katerem biva, ko tam dopustuje.



"V hotelu Amanyara, ki res ponuja mir. Všeč mi je, da lahko vsako jutro kolesarim in grem s kolesom na večerjo," je dejala in razkrila, kaj bi vzela s seboj na samotni otok: "Žar! Tam je odlična hrana - burgerji v Amanyari so neverjetno slastni, in dobro se spoznam na burgerje - toda ni boljšega kot večerja na plaži. Nek večer sem jedla pri odprtem ognju, tega večera ne bom nikoli pozabila."

Zvezdnica je nedavno na čudoviti poletni lokaciji snemala reklamno kampanjo za dišavo Wonderlust, modnega oblikovalca Michaela Korsa.