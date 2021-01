Gigi Hadid razkrila hčerkino ime na Instagramu: Khaina mama

Gigi Hadid in Zayn Malik

Super model Gigi Hadid in Zayn Malik sta septembra prvič postala starša. Skoraj pol leta sta skrivala dekličino ime, zdaj pa ga je mlada mamica razkrila na neverjetno subtilen način. Njeno ime je zapisala v svojem opisu na Instagram profilu, kjer se je okronala kot 'Khaina mama'.

"Najina deklica je tu, zdrava in prečudovita. Nemogoče bi bilo opisati, kako se počutim v tem trenutku. Ljubezen, ki jo čutim do tega malega bitja, je zunaj mojega dojemanja. Hvaležen sem, da jo poznam, da je moja, in predvsem sem hvaležen za življenje, ki nas še čaka skupaj," je takrat zapisal Zayn.