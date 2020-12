Gigi Hadid s hčerko prvič v javnosti

Tri mesece je minilo, odkar se je Gigi Hadid razveselila rojstva deklice, ki jo ima z izbrancem Zaynom Malikom . 25-letna manekenka je na newyorških ulicah pritegnila veliko radovednih pogledov, saj se je v javnosti prvič pojavila s hčerko. Njena prvorojenka je bila ves čas v vozičku, pokrita z belo odejico, zvezdnica pa je tako poskrbela, da spretnim fotografom ni uspelo ujeti dekličinega obraza. Spomnimo, da slavni par svojega otroka ne izpostavlja na družbenih omrežjih in niti še ni razkril njegovega imena.

Tako Gigi kot Bella sta bili oblečeni v temna oblačila, na sebi sta imeli pokrivala in sončna očala ter zaščitni maski. Na prvi pogled je videti, da sta upali, da bosta ostali neopaženi, a to jima ni uspelo. 25-letna mamica je bila ob tej priložnosti zelo modno urejena, svoje dolge lase, ki segajo že skoraj do bokov, pa je imela spete v kito.