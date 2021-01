Gigi Hadid s slovenskim izdelkom obdarila Zayna

Gigina poteza je presenetila soustanovitelja podjetja Mica Melanška, ki je za 24ur.com povedal: "Tokrat to, da je naša knjiga 'Ko bo Dorothea velika', ni bilo naše maslo. Očitno se je Gigi sama odločila, da svojemu Zaynu letos podari nekaj prav posebnega. Mi pa smo vse to odkrili povsem po naključju." In tako dobil dodatno potrditev, da delajo dobro in dodatno motivacijo za nastanek česa novega.

Gigi se je tako pridružila številnim zvezdnikom, ki so že pokazali navdušenje nad personaliziranimi knjigicami, med njimi so Khloe Kardashian, Kim Kardashian,David Beckham.