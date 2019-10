Gigi Hadid se je s prisrčno fotografijo iz otroštva poklonila sestri

Kasneje je svetlolaska delila še eno fotografijo, kjer je sestri zaželela vse najboljše: "Svoji najboljši sestri želim najsrečnejše 23. leto okrog sonca. Tvoje veliko srce in nalezljiva pozitivna energija, se me vsak dan dotakneta. Imam veliko srečo in sem hvaležna, da lahko preživljam čas s tabo. Rada te imam in tega sploh ne morem ubesediti."