Gigi Hadid: Upam, da se bo hči zavedala svoje mešane narodnosti

26-letna manekena Gigi Hadid se je s fantom Zaynom Malikom septembra razveselila hčere Khai. V intervjuju za tuje medije je pojasnila, kako se bosta z Zaynom posvetila vzgoji hčere, ki je mešane rase. "O tem premišljujeva in se veliko pogovarjava kot starša. To je nekaj, kar je resnično pomembno za naju, hkrati pa sva to tudi sama izkusila, saj imajo najini starši vsak svojo dediščino. Sva prva generacija mešane rase in s tem je prišla tudi prva generacijska izkušnja, ko sva si rekla: 'O, hudiča, jaz sem most!'" Gigi in Zayn namreč prihajata iz rasno mešanih družin, saj je pevčev oče Pakistanec, manekenkin pa Palestinec.