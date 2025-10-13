Gigi Hadid v solzah o svojem prvem Victoria's Secret šovu: Svet je bil krut

Manekenka Gigi Hadid je ena od številnih manekenk, ki se bodo čez nekaj dni sprehodile po pisti modnega šova Victoria's Secret. Med odštevanjem do 15. oktobra je zvezdnica obudila spomin na svoje prvo sodelovanje s priljubljeno znamko spodnjega perila, ki se je zgodilo leta 2015. Ob tem čustev ni skrivala.

Razkrila je, da se je kar trikrat udeležila avdicije, preden so jo sprejeli med angelčke. "Lahko si predstavljate, kako sem se počutila, ko sem dobila svojo prvo modno revijo. Še vedno mi bije srce, ko pomislim. Tako sem vesela zanjo," je čustveno dejala o mlajši različici sebe, ki je sanjala o takšni priložnosti. "Tako močno sem si to želela."

"Ko pogledam fotografije iz tistega časa, razmišljam, kako krut je bil svet ne samo do mene, ampak do vseh deklet," je čustveno nadaljevala. "Ko pogledam fotografije, si mislim, da sem videti super. Da je bilo to izjemno obdobje in da sem si zaslužila biti tam. Rada se vračam v ta šov za svoj najstniški jaz, ki je ta šov spremljala."

Gigi, danes mamica petletni hčerki Khai, si je pisto in angelska krila več let delila s sestro Bello Hadid. To je bila po njenih besedah češnja na vrhu torte te neverjetne izkušnje. "To (Victoria's Secret, op. a.) je najbolj rožnat, bleščeč in navdihujoč del moje službe, zato ga še toliko raje delim s Khai. Vem, da je nad vsemi kostumi navdušena prav tako kot jaz."