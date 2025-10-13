Svetli način
Tuja scena

Gigi Hadid v solzah o svojem prvem Victoria's Secret šovu: Svet je bil krut

Los Angeles, 13. 10. 2025 11.51

E.M.
3

Gigi Hadid se je pred desetletjem prvič sprehodila po pisti modnega šova Victoria's Secret. Danes mamo petletne hčerke na ta čas vežejo čustveni spomini, o katerih je spregovorila v nedavnem intervjuju. "Ko pogledam fotografije iz tistega časa, razmišljam, kako krut je bil svet ne samo do mene, ampak do vseh deklet," je v solzah dejala zvezdnica, ki bo angelska krila nadela tudi letos.

Manekenka Gigi Hadid je ena od številnih manekenk, ki se bodo čez nekaj dni sprehodile po pisti modnega šova Victoria's Secret. Med odštevanjem do 15. oktobra je zvezdnica obudila spomin na svoje prvo sodelovanje s priljubljeno znamko spodnjega perila, ki se je zgodilo leta 2015. Ob tem čustev ni skrivala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razkrila je, da se je kar trikrat udeležila avdicije, preden so jo sprejeli med angelčke. "Lahko si predstavljate, kako sem se počutila, ko sem dobila svojo prvo modno revijo. Še vedno mi bije srce, ko pomislim. Tako sem vesela zanjo," je čustveno dejala o mlajši različici sebe, ki je sanjala o takšni priložnosti. "Tako močno sem si to želela."

"Ko pogledam fotografije iz tistega časa, razmišljam, kako krut je bil svet ne samo do mene, ampak do vseh deklet," je čustveno nadaljevala. "Ko pogledam fotografije, si mislim, da sem videti super. Da je bilo to izjemno obdobje in da sem si zaslužila biti tam. Rada se vračam v ta šov za svoj najstniški jaz, ki je ta šov spremljala."

Gigi, danes mamica petletni hčerki Khai, si je pisto in angelska krila več let delila s sestro Bello Hadid. To je bila po njenih besedah češnja na vrhu torte te neverjetne izkušnje. "To (Victoria's Secret, op. a.) je najbolj rožnat, bleščeč in navdihujoč del moje službe, zato ga še toliko raje delim s Khai. Vem, da je nad vsemi kostumi navdušena prav tako kot jaz."

Victoria's Secret gigi hadid modna revija
Zaročila se je 16-letna hči Tysona Furyja: 'Takšna je naša tradicija'

KOMENTARJI (3)

M E G A
13. 10. 2025 12.37
hahaha zdej bo jokala..dej nehaj lahko bi bila trgovka ali čistilka pa ne bi bil svet krut do nje......te stare manekenke se mi gabijo z njihovim jokanjem na stara leta
ODGOVORI
0 0
severnik
13. 10. 2025 12.24
Ko pogledam fotografije iz tistega časa, razmišljam, kako krut je bil svet ne samo do mene, ampak do vseh deklet... a ker ni bila takoj sprejeta?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
13. 10. 2025 12.04
Uf, fajna...
ODGOVORI
0 0
