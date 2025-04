Gigi Hadid z izbrancem Bradleyjem Cooperjem praznovala 30. rojstni dan.

Manekenka Gigi Hadid je svoj 30. rojstni dan praznovala v slogu s svojim izbrancem Bradleyjem Cooperjem , družino in množico slavnih prijateljev. Slavje se je odvilo v znani prestižni newyorški restavraciji, tam pa ni manjkala niti igralka Anne Hathaway , manekenki Rosie Huntington-Whiteley in Martha Hunt , sestra slavljenke Bella Hadid ter njena starša Yolanda in Mohamed Hadid .

Bradley Cooper, ki je januarja dopolnil 50 let, je čez temno srajco in hlače nosil jakno ekipe Philadelphia Eagles, ki je slavila na letošnjem Super Bowlu. Njegova srčna izbranka in slavljenka se je medtem odločila za belo oprijeto majico brez rokavov in črne usnjene hlače, videz pa je dopolnila z zlatim nakitom in rdečo šminko.

Zdi se, da je zveza med igralcem in manekenko vedno bolj resna. Kljub temu, da o njej javno ne govorita, se pred fotografi že dlje časa ne skrivata več, svojo naklonjenost drug do drugega vse pogosteje kažeta tudi pred radovednimi očmi. Spomnimo, Gigi ima triletno Khai z nekdanjim partnerjem, pevcem Zaynom Malikom, Cooper pa šestletno Leo z manekenko Irino Shayk.