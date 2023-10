Gigi in Bradley v poletni rezidenci Swiftove ustvarila ljubezensko gnezdece

Veliko ljudi se sprašuje, zakaj bi tako slaven par, kot sta 28-letna manekenka Gigi Hadid in 48-letni igralec Bradley Cooper , ki imata v New Yorku dovolj lastnih posesti, za druženje potrebovala dvorec dobitnice grammyja Taylor Swift . Odgovor se skriva v pretirani medijski pozornosti, ki sta je deležna in sta se pred radovednimi pogledi v New Yorku želela oddaljiti oziroma skriti.

Na pomoč naj bi jima z veseljem priskočila pevka Taylor Swift. "Taylor je utelešenje romantike in zelo rada igra Kupida za svoje prijatelje," je za britanski The Mirror Saturday povedal vir. "Gigi in Bradley sta si zaželela bolj zasebnega kotička, kamor bi se lahko umaknila, tam preživela nekaj časa in se v miru spoznala," je še zatrdil poznavalec.

Gre za posest, ki je bila predstavljena v pevkini uspešnici The Last Great American Dynasty, Gigi pa naj bi se znašla tam na zabavi med praznovanjem četrtega julija. Z igralcem so jo začeli povezovati v začetku septembra, ko sta bila opažena na obedu v Via Carota, kamor zahaja veliko slavnih, potem pa sta se odpeljala z istim avtomobilom.

Spoznala naj bi se tako, da ju je predstavila bivša partnerka Cooperja Irina Shayk. Gigi in Irina sta si bili namreč v preteklih letih zelo blizu, saj sta skupaj delali. Z Bradleyjem sta se torej družila že prej, a vedno zgolj prijateljsko.