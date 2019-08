Gigi in Tyler ostajata skrivnostna glede njune zveze

Letošnje poletje so začele krožiti govorice, da so med manekenko Gigi Hadid in kandidatom ameriške oddaje Sanjska ženska Tylerjem Cameronompreskočile iskrice."Zavedata se, da so trenutno v javnosti vse oči uprte v njiju. Želita si več zasebnosti in nočeta, da ju paparaci neprestano zasledujejo," je povedal vir blizu Gigi. Nazadnje so zaljubljenca skupaj opazili na zabavi po podelitvi glasbenih nagrad VMA, a na dogodek nista prišla skupaj, saj je manekenki družbo delala njena sestra Bella Hadid.