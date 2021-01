Gigi ime hčerke razkrila že novembra

O imenuhčerkeGigi Hadid in Zayna Malikaje bilo v medijih prelito ogromno črnila. Slavna starša sta se deklice razveselila septembra, njeno ime pa skoraj štiri mesece uspešno skrivala pred javnostjo. Oboževalci so medtem ugibali o imenu. Med drugim so bili nekaj časa prepričani, da je deklici ime Dorothea in da je ime razkrila prav Taylor Swiftv eni od svojih pesmi na zadnjem albumu Evermore. A na koncu se je izkazalo, da to ne drži.

Gigi je namreč pretekli teden hčerkino ime razkrila na precej diskreten način, in sicer ga je zapisala v svojem opisu profila na Instagramu, na katerem se je poimenovala kot 'Khaiina mama'. A, kot kaže, je zvezdnica njeno ime subtilno razkrila že 23. novembra lani. In sicer je objavila devet fotografij in prav zadnja je tista, na kateri se je skrivalo ime.