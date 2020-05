Gigi se brani: Še nikoli si nisem ničesar vbrizgala v obraz

Gigi Hadid je v modno industrijo zakorakala že zelo zgodaj. Najprej je pri dveh letih pozirala za otroška oblačila znamke Guess. Vmes si je vzela odmor in je poskušala imeti čim bolj normalno otroštvo. Kasneje se je osredotočila na izobraževanje ter si ustvarila življenje v Los Angelesu.

Leta 2011 se je vrnila v svet mode in po končani srednji šoli leta 2013 se je preselila v New York, kjer je študirala. Nato pa se vse bolj resno vpeljala v svet mode in manekenstva.

Gigina edinstvena lepota, kot jo opisujejo lepotni strokovnjaki, ji je pomagala pri hitrem uspehu v modni industriji. Njene obrazne poteze so izjemno strukturirane, kar lahko večina ljudi doseže le z obilico ličil in ustreznega senčenja. Do leta 2014 je že hodila po modnih brveh newyorškega tedna mode, leto kasneje se je dodobra spoprijateljila s Kendall Jenner in nato začela razmerje z Zaynom Malikom, s katerim sta šla že večkrat narazen, a sta odnos vedno uspela zakrpati.