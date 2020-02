Gillian Anderson kot slavna Margaret Thatcher

Očitno trenutno ustvarjalci snemajo prizor, ko je Železna dama leta 1979 imela govor ob izvolitvi. Videz nekdanje igralke izDosjejev X je popolnoma enak videzu Margaret iz tistega dne. Mnogi mediji so tako zapisali, da serija dotične ikonične figure jemlje zelo resno.

51-letna Gillian Anderson že navdušuje oboževalce s svojo vlogo Margaret Thatcher v seriji The Crown. Na splet so namreč prišle fotografije iz snemanja, na katerih je zvezdnica izrezana kopija nekdanje konservativne premierke.

Da bo Gillian stopila v ikonične čevlje je bilo znano septembra 2019. Ob novici je igralka hitro izrazila navdušenje. "Tako sem navdušena, da sem se pridružila zasedbi serije The Crown in da bom lahko upodobila tako zapleteno in kontroverzno žensko," je dejala v izjavi. "Upam si reči, da sem se zaljubila v ikono, ki je, bodisi ljubljena ali zaničevana, opredelila neko dobo," je še dejala o Thatcherjevi, kajti pred snemanjem se je vrgla tudi v raziskavo o nekdanji premierki.