Gisele Bündchen bo svoj 40. rojstni dan obeležila s posebno gesto

"Kot nekateri že veste, se približuje moj rojstni dan. In to ni kakršen koli rojstni dan! Ne morem verjeti, da bom dopolnila 40 let! Počutim se, kot da se začenja povsem novo poglavje mojega življenja in želela sem ga proslaviti na pomemben način, zato sem se odločila, da posadim 40.000 dreves. Že več let sadim drevesa za različne projekte, saj menim, da je to najboljši način, da materi Zemlji dam nekaj vrnem. Za letošnji rojstni dan sem s svojo družino nameravala posaditi drevesa v amazonskem pragozdu v Braziliji, vendar, kot vsi vemo, to trenutno ni mogoče," je povedala v svojem zapisu na Instagramu ter nadaljevala:

"Nato sem pomislila! Kaj pa, če bi lahko našla način, da bi mi drugi pomagali posaditi drevesa? Pogovorila sem se z družino in prijatelji – in vsi bodo namesto rojstnodnevnih daril prispevali za drevesa. In na ta način lahko vsi pomagamo, da nekaj vrnemo našemu planetu." Zvezdnica je ob koncu še vse oboževalce pozvala, da se ji pridružijo in daruejjo, če bodo želeli, in tako lahko vsak po svojih močeh prispeva svoj kamenček v mozaik.