Gisele Bündchen delila prve fotografije novorojenčka

Gisele Bündchen je ob materinskem dnevu, ki so ga praznovali v tujini, delila prve fotografije novorojenčka. Manekenka se je v začetku leta s fantom Joaquimom Valentejem razveselila rojstva sina, katerega polno ime še nista razkrila. "Tukaj sem bila odsotna, a v resnici zelo zaposlena. Včasih najlepših trenutkov ne delimo - preprosto jih živimo," je po večmesečnem premoru z objavljanjem na družbenih omrežjih zapisala ponosna mamica.

"V zadnjem času se prepuščam počasnejšemu ritmu, pristnim odnosom in lepoti lekcij, ki pridejo s tem, da sem resnično prisotna," je še zapisala. Bündchen – katere mama, Vania Nonnenmacher, je umrla januarja 2024 po bitki z rakom – je še dejala, da čeprav ob tem prazniku pogreša svojo pokojno mamo, je njeno srce polno."Biti mati je bilo moje največje darilo, potovanje, ki me vsak dan dela ponižno, uči in navdaja s hvaležnostjo," je dodala 44-letnica.

Zvezdnica je nato vsem materam zaželela, da njihova ljubezen oblikuje svet na načine, ki jih besede ne morejo opisati. Nato jim je izrekla spoštovanje in jim zaželela vesel materinski dan, ob katerem jim je poslala ogromno ljubezni.

Na eni izmed objavljenih fotografij je videti celotno družino, tudi njena dva otroka, 15-letnega Benjamina in 12-letno Vivian, ki si jih Brazilka deli z nekdanjim možem Tomom Bradyjem.