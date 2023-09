Gisele Bündchen delila redko fotografijo družinskega srečanja

"Vedno v mojem srcu in molitvah," je pripisala Bündchnova, ki sta se ji na potovanju pridružila tudi 10-letna hči Vivian in 13-letni sin Benjamin. Zvezdnica je delila še fotografijo sebe, ki pozira ob kipu Jezusa v Riu de Janeiru, objavila pa je še nekaj posnetkov sebe in svojih otrok, ki preživljajo čas z njenimi starši, sestrami in njihovimi otroki.

43-letnica je nedavno za revijo People spregovorila o skrbi za njene starajoče se in bolne starše. "Bilo je zelo težko obdobje za mojo družino in bilo je težko na vseh področjih mojega življenja. Občutek imam, da kadar dežuje, lije. Z vsemi ovinki in obrati, ki jih življenje prinese, je najboljše, kar lahko storimo, to, da sprejmemo, kar nam je dano v naši bližini," je povedala.