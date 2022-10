Gisele Bündchen in Tom Brady potrdila ločitev: 'Oddaljila sva se'

V medijih se je že dober mesec šušljalo, da je zakon Gisele Bündchen in Toma Bradyja v težavah, govorice pa so se sedaj izkazale za resnične. Manekenka je namreč na družbenem omrežju potrdila, da se po 13 letih zakona in dveh otrocih s športnim zvezdnikom ločujeta. Zapisala je, da sta se s Tomom oddaljila, odločitev o ločitvi pa je bila sporazumna.

Zakona Gisele Bündchen in Toma Bradyja je konec."Z veliko hvaležnostjo za čas, ki sva ga preživela, sva se s Tomom sporazumno ločila. Moja prioriteta so vedno bili otroci, ki jih imam rada z vsem svojim srcem. Še naprej jih bova skupaj vzgajala in jim dajala ljubezen, oskrbo in pozornost, ki jo potrebujejo," je v zgodbi na Instagramu zapisala manekenka in s tem potrdila govorice o ločitvi, ki so že nekaj časa odmevale v javnosti.

Gisele Bündchen in Tom Brady sta se po 13 letih zakona ločila.

V nadaljevanju je zapisala, da odločitev, da z igralcem ameriškega nogometa končata svoj zakon, ni bila lahka, a sta se žal oddaljila. "Seveda je težko iti skozi to, ampak hvaležna sem za čas, ki sva ga preživela skupaj, in Tomu kot vedno želim le vse najboljše." Dodala je, da v teh težkih časih prosi za zasebnost.

Na Instagramu se je oglasil tudi Brady, ki je zapisal, da sta v preteklih dnevih z ženo po 13 letih zakona končala ločitveni postopek. "Do te odločitve sva prišla sporazumno in s hvaležnostjo za čas, ki sva ga skupaj preživela. Počaščena sva z najinimi lepimi in čudovitimi otroci, ki bodo še naprej središče najinega sveta v vsakem pogledu. Še naprej bova sodelovala kot starša, da bodo vedno prejeli ljubezen in in pozornost, ki si jo zaslužijo." Tudi on je zapisal, da sta se za ločitev odločila po dolgem premisleku, kot za vse druge, ki so šli po podobni poti, pa je bilo tudi za njiju to boleče in težko. "Drug drugemu želiva le najboljše, ko vstopava v novo poglavje življenja, ki mora biti še zapisano."

Gisele je februarja Tomu stala ob strani, ko je končas svojo športno kariero.