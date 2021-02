Gisele Bündchen in Tom Brady za obletnico ljubezni izlila čustva

Brazilska lepotica Gisele Bündchen in igralec ameriškega nogometa Tom Brady praznujeta 12. obletnico poroke. Ob tem jubileju sta drug drugemu na družbenih omrežjih izpovedala ljubezen ter z javnostjo delila romantične fotografije.

Gisele Bündchen in Tom Brady praznujeta 12. obletnico zakona. ''Ne morem verjeti, da je minilo že 12 let! Veliko sva dala skozi in se skupaj veliko naučila. Ničesar ni, kar bi ljubila bolj kot tebe in najino družino in nikogar, s katerim bi svoje življenje raje delila kot s teboj! Ljubim te,'' je zapisala 40-letna brazilska manekenka Gisele in zraven objavila romantične fotografije s svojim možem.

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi 43-letni igralec ameriškega nogometa Tom Brady, ki je ta mesec osvojil rekordni sedmi naslov prvaka lige NFL. "Vse najboljše za obletnico! Ne bi si mogel predstavljati boljše žene in partnerice od tebe Gisele, ko sem pred 12 leti izrekel 'vzamem te'. Tako zelo sem se zabaval, srečen in vesel sem, ko vidim, kako najina družina raste! Si najbolj prijazna, ljubeča in odločna oseba, kar jih poznam. Vedno narediš, kar je prav, in najinima otrokoma si najboljši zgled, kaj pomeni biti ljubeč in podpirajoč partner! Kako sem blagoslovljen ... Ljubim te ,"je zapisal legendarni podajalec Tom in ob tem objavil družinsko fotografijo.

Gisele Bündchenin Tom Brady sta se poročila leta 2009 in to kar dvakrat. Prvič sta si usodni ''DA'' izrekla 26. februarja 2009 v katoliški cerkvi Sveta Monika v Kaliforniji, drugič pa sta si zvestobo obljubila na Kostariki. V zakonu sta se jima rodila dva otroka: Vivian Lake Brady in Benjamin Brady. Pred šestimi leti se je brazilska lepotica odločila, da je opravila z modnimi revijami, kar 14 let pa je nosila naziv najbolje plačane manekenke na svetu.