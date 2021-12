Gisele Bündchen iz ribiške mreže rešila morsko želvo

"Zgodaj zjutraj sem se sprehajala po plaži in Onyx (njen pes, op.a.) je začel lajati na kup smeti, ki jih je iz oceana med plimo naplavilo," je zapisala ob videu. "Ko sem se približala, sem zagledala to čudovito želvo obrnjeno na glavo, v njenih očeh pa brezizhodnost in izčrpanost, njeno telo je bilo zavozlano in zapleteno v ribiško mrežo."

Ko je iz želve snela mrežo, jo je obrnila, a po tako dolgi ujetosti želva ni bila dovolj pri močeh, da bi se sama lahko vrnila v vodo, zato jo je Bündchenova pobrala in odnesla k morju. Naj omenimo, da lahko odrasla želva tehta približno med 40 in 60 kilogramov.

"Niti za trenutek nisem oklevala, samo dvignila sem jo in odnesla do vode (Neverjetno, kako te lahko adrenalin naredi močnejšega!). Čutila sem olajšanje in bila sem zelo srečna, ko sem jo videla svobodno odplavati, in hvaležna, da sem bila tam in da sem ji lahko pomagala."

Na koncu videoposnetka lahko vidimo tudi trenutek, ko želva počiva v vodi, preden se premakne v ocean in na koncu odplava. A reševanje je manekenko, ki je dolgoletna aktivistka za pravice živali, potrlo. Zvezdnica, ki je sodelovala tudi pri kampanji Organizacije združenih narodov Wild for Life, je ob tem opomnila, da obstaja veliko živali, ki na žalost umrejo v takšnih mrežah. Ob tem je še dejala, da jo je dogodek opomnil, da moramo pomagati zaščititi vse živali, ker je to naša izbira.