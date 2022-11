Gisele Bündchen kupila vilo v bližini Toma Bradyja

Zvezdničin nakup dokazuje, da sta imela s Tomom težave že dlje časa, saj si je po poročanju tabloida Gisele prvič ogledala posestvo 16. avgusta. Kljub napetim odnosom pa se je očitno odločila, da ostane v bližini igralca ameriškega nogometa. "Dobesedno lahko plavaš od Giselinega do Tomovega stanovanja, ne da bosta to dejansko počela, ampak obe vili bosta imeli pomol. Zelo lahko bosta skupaj vzgajala otroka, saj bosta živela tako blizu drug drugega." Nekdanji par ima dva otroka – devetletno Vivian in 12-letnega Benjamina , Brady pa ima iz prejšnje zveze še 15-letnega sina Jacka .

Gisele je prejšnji mesec potrdila govorice o ločitvi, ki so že nekaj časa odmevale v javnosti. "Z veliko hvaležnostjo za čas, ki sva ga preživela, sva se s Tomom sporazumno ločila. Moja prioriteta so vedno bili otroci, ki jih imam rada z vsem svojim srcem. Še naprej jih bova skupaj vzgajala in jim dajala ljubezen, oskrbo in pozornost, ki jo potrebujejo," je zapisala v zgodbi na Instagramu in dodala, da je bila odločitev sporazumna.