Gisele Bündchen možu: Občudujem tvojo predanost in vse, kar si dosegel

"Kakšna pot, Tom Brady! Ogromno spominov!" je Gisele začela svojo daljšo objavo, ki jo je namenila svojemu možu. "Ko sem te spoznala pred več kot 15 leti, nisem vedela niti ene stvari o nogometu. Toda ko sem navijanja zate in te gledala, kako delaš tisto, kar imaš najraje, sem spoznala to čudovito igro do te mere, da sem resno verjela, da vem več kot sodniki! Vedno smo imeli poseben seznam pesmi šampionov za vsako vožnjo na naši poti na tekmo. Kot družina smo vedno molili zate, te slavili in podpirali na vsaki tekmi, se veselili za vsako zmago in trpeli ob vsakem porazu," je zapisala.

"Tako zelo sem ponosna nate in na vse, kar si moral v teh letih fizično in čustveno premagati. Občudujem tvojo predanost in vse, kar si dosegel. Rad imaš to, kar počneš, in za seboj puščaš zapuščino, ki je lep zgled za prihodnje generacije. Si najbolj predana, osredotočena in psihično trda oseba, kar sem jih kdaj srečala. V preteklih letih se nikoli nisi pritoževal nad vsemi modricami, bolečinami. Kar naprej si se osredotočal na svoj cilj, da bi šel tja ven in bil najboljši vodja vsem svojim soigralcem," je nadaljevala Gisele.

"Vem, kako navdušen si nad naslednjim poglavjem svojega življenja. Gledati te, kako trdo delaš v svoji nogometni karieri, in videti to predanost, ki jo zdaj vlagaš v vsa svoja nova prizadevanja, je neverjetno navdihujoče. Nič ni, česar ne moreš doseči. Vedno sem bila tukaj zate, to veš, in tako kot ti sem navdušena nad tem, kaj prinaša prihodnost! Besede ne morejo izraziti, kako hvaležna sem vsem, ki že toliko let tako močno podpirajo mojega moža in najino družino. Z vso mojo ljubeznijo, Gisele."

Bündchenova in Brady sta se poročila leta 2009, v zakonu pa se jima je decembra 2009 rodil sin Benjamin, tri leta pozneje pa še hči Vivian. Brady je bil pred tem med letoma 2004 in 2006 v zvezi z Bridget Moynahan, ta pa je svojo nosečnost potrdila, ko sta se s športnikom že razšla. Skupaj imata tako sina Johna Edwarda Thomasa Moynahana, ki ga sicer kličejo kar Jack, najstnik pa bo letos poleti dopolnil 15 let.