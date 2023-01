Gisele Bündchen na Kostariki ponovno v družbi inštruktorja

Manekenka Gisele Bündchen še vedno uživa na Kostariki, kjer ji družbo dela trener ju-jitsuja Joaquim Valente . Zvezdnico in njenega prijatelja so tokrat ujeli med ježo konj, 42-letnica pa je vsa nasmejana med tem vidno uživala. Manekenka je bila oblečena v kavbojke in zeleno majčko brez rokavov, njeni spuščeni lasje pa so ji prosto valovali v vetru.

Govorice, da sta 42-letnica in trener tudi romantično povezana, so se razširile, ko so ju novembra 2022 ujeli med večerjo prav na Kostariki. Nek vir blizu manekenke je takrat govorice zanikal in dejal, da imata striktno profesionalni odnos.

"On in njegova dva brata so učitelji borilnih veščin Gisele in njenih otrok. Ne sestajata se," je pojasnil vir in dodal, da Valente potuje z družino in jih trenira, tudi ko niso v mestu in se otroci šolajo od doma. A zadnje tedne ju pogosto ponovno videvajo skupaj, prav zato so govorice o romanci znova oživele, nek vir pa je potrdil, ta tokrat govorice niso čisto iz trte zvite.