Tuja scena

Gisele Bündchen nekaj mesecev po porodu pozirala v spodnjem perilu

Miami, 28. 08. 2025 20.53 | Posodobljeno pred 13 minutami

Manekenka Gisele Bündchen se je februarja razveselila tretjega otroka, le nekaj mesecev pozneje pa že stopila pred fotografski objektiv dua Luigi & Iango v Miamiju in v spodnjem perilu pozirala v novi oglasni kampanji znane modne znamke. 45-letnica je pokazala svoje dolge noge in izklesano postavo, oboževalci pa so navdušeni.

Gisele Bündchen se je po šestih mesecih od poroda vrnila na delo. 45-letna manekenka je nedavno pozirala v novi modni kampanji priznane blagovne znamke, kjer je pokazala svoje dolge noge, po katerih je znana, in izklesano postavo. Zvezdnica je nekaj fotografij delila tudi na družbenem omrežju, ob njih pa pripisala, da je skupaj s fotografoma vročino Miamija spremenila v zabavo.

"Usnjena jakna, visoki škornji in rokavice sredi poletja v Miamiju! Temu pravim vročina. Vse sem prepustila v roke mojih dragih prijateljev Luigija & Ianga, ki sta vročino spremenila v zabavo," je zapisala v objavi na družbenem omrežju. Dodala je tudi štiri fotografije, na katerih pozira v omenjenih oblačilih.

"Kampanja odraža drzen videz, ki je odsev vrednot modne znamke, ki predstavlja samozavestno in svobodno žensko, ki je brezpogojno samosvoja. Je prikaz sodobne ženstvenosti, ki je elegantna in nekonvencionalna, prizemljena v samozavedanju in transformativno lepa. Gisele popolno odraža ta duh. Njena prisotnost ni le estetska, je hkrati čustvena in privlačna," pa so v izjavi zapisali v modni hiši.

To je že druga večja modna kampanja, ki jo je posnela od rojstva tretjega otroka, ki sta se ga s partnerjem Joaquimom Valentejem razveselila februarja. Družino so spomladi opazili med uživanjem na jahti v Miamiju, sicer pa se od ločitve od Toma Bradyja izogiba pozornosti javnosti.

