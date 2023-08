Gisele Bündchen o ločitvi: Vsaka situacija nas nekaj nauči

Brazilska manekenka Gisele Bündchen je za brazilski Vogue spregovorila o ločitvi od zvezdnika lige NFL Toma Bradyja . "Vedno sem verjela, da nas vsaka situacija, ne glede na to, kako zahtevna je, nekaj nauči in nam pomaga rasti," je dejala. "Razhodi niso nikoli lahki, še posebej, ko mediji razglabljajo o vsakem tvojem koraku."

Zvezdnica je dejala, da se na novi življenjski poti skuša osredotočiti na svoje otroke, zdravje ter na svoje projekte in sanje. Dodala je: "Vsak dan delam na sebi in v vse, kar počnem, vložim vso svojo ljubezen. Upam, da bom lahko postala boljša in bolj ozaveščena oseba ter še naprej širila ljubezen, kamor koli grem."

Gisele in Tom sta oktobra lani sporočila, da se po 13 letih zakona ločujeta. "Z veliko hvaležnostjo za čas, ki sva ga preživela, sva se s Tomom sporazumno ločila. Moja prioriteta so vedno bili otroci, ki jih imam rada z vsem svojim srcem. Še naprej jih bova skupaj vzgajala in jim dajala ljubezen, oskrbo in pozornost, ki jo potrebujejo," je v zgodbi na Instagramu takrat zapisala manekenka in s tem potrdila govorice o ločitvi, ki so že nekaj časa odmevale v javnosti.