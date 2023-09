Gisele Bündchen o opustitvi pitja alkohola: Opažam stvari, ki jih prej nisem

Manekenka je v želji po boljšem počutju prenehala piti alkohol. "Pravzaprav sem takoj po tem, ko sem dopolnila 40 let, začutila veliko razliko med tem, ko sem spila kozarec vina in ko ga nisem," je pojasnila. "Družbeno sprejemljivo je popiti kozarec vina. In ljudje celo rečejo: O, to je zdravo zate. No, zame ni zdravo. Če želiš od svojega telesa zahtevati, kar jaz zahtevam od svojega telesa, kar je veliko, ne morem imeti vseh teh stvari (alkohol, kofein), ker se seštevajo." Dodala je, da je postala bolj jasna, ostra in prisotna, ko je pred dvema letoma prenehala s pitjem alkohola. Izboljšalo se ji je tudi spanje in začela je "opažati stvari, ki jih prej ni opazila". "Ko se počutiš dobro, si boljša mama, boljša prijateljica, mirnejša si, bolj potrpežljiva, bolj ljubeča, bolj prizemljena," je še povedala.