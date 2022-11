Gisele Bündchen objavo Toma Bradyja komentirala s srčkom

Nogometaš je letošnji zahvalni dan prvič preživel kot oče samohranilec. V podcastu SiriusXM se je tako nedavno zahvalil svoji družini, da ga je podpirala ves čas njegove kariere. "Kot oče sem vesel in hvaležen, da sem lahko na zahvalni dan z družino," je najprej povedal. "Hvaležen sem vsem, ki so vplivali na moje življenje in me podpirali v moji 23-letni karieri. Sedaj želim biti s svojimi otroki. Želim si biti najboljši oče, kar sem lahko," je še dodal.