Gisele Bundchen po 22 letih zapušča modno agencijo

A čeprav se je morala sicer priznana modna agencija posloviti od enega svojih največjih modnih imen, so pripravljeni na nove izzive. Agencija, ki je znana kot 'varovanka' nekaterih najbolje plačanih modelov na svetu, je namreč že podpisala pogodbo z dvema mladenkama, ki sta v letu 2021 opozorili nase: pesnica Amanda Gorman, ki je nastopila na inavguraciji Joea Bidna in pastorka Kamale Harris. Tudi to so opazili na predsedniški inavguraciji, kot smo že pisali.