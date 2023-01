Gisele Bündchen po ločitvi in burnem letu znova v svetu mode

Konec preteklega tedna je francoska luksuzna znamka na Instagramu objavila videoposnetek 42-letne Brazilke. Na posnetku mama dveh otrok pozira zgoraj brez z dvema torbama, stisnjenima na prsih, oblečena pa je le v modre kavbojke. V kampanji sodelujejo tudi kolegice manekenke Natalia Vodianova, Bella Hadid, Liya Kebede, Christy Turlington, Devon Aoki in Karlie Kloss.

Gisele in Tom, zakonca, ki sta veljala za enega bolj priljubljenih hollywoodskih parov, sta po mesecih govoric ločitev potrdila na spletu. Gisele je na Instagram zapisala:"Z veliko hvaležnostjo za čas, ki sva ga preživela, sva se s Tomom sporazumno ločila. Moja prioriteta so vedno bili otroci, ki jih imam rada z vsem svojim srcem. Še naprej jih bova skupaj vzgajala in jim dajala ljubezen, oskrbo in pozornost, ki jo potrebujejo," je v zgodbi na Instagramu zapisala manekenka.

Na spletu se je takrat oglasil tudi Brady, ki je zagotovil: "Še naprej bova sodelovala kot starša, da bodo vedno prejeli ljubezen in pozornost, ki si jo zaslužijo." Spomnimo, Bündchnova in Brady imata dva otroka, 13-letnega sina Benjamina in 10-letno hčerko Vivian, športnik pa je oče tudi 15-letnemu sinu Jacku, ki si ga deli z Bridget Moynahan.