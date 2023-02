Gisele Bündchen po ločitvi prvič na naslovnici revije Vogue

Gisele Bündchen je ponovno dekle z naslovnice. 42-letni supermodel krasi zadnjo naslovnico revije Vogue in se tako vrača v modne vode po ločitvi od igralca ameriškega nogometa Toma Bradyja . Še pred njuno ločitvijo so zakrožile govorice, da naj bi bil glavni razlog za to Bradyjeva odločitev, da se po napovedani upokojitvi vrne na zelenice, s tem pa ponovno onemogočil ženino nadaljevanje kariere.

Zvezdnica na naslovnici revije nosi rdečo obleko modne hiše Valentino, na glavi pa ima lasuljo v enaki barvi. Rdeče obarvane pa ima tudi ustnice, obrvi in nohte. V reviji je predstavljenih še več njenih fotografij, na katerih pa Gisele ni prav nič manj drzna. Na eni ima platinastega paža, ki ga kombinira z modro obleko z metuljčkom modnega oblikovalca Thoma Browna, obleko in top v črni barvi oblikovalca Ludovica de Saint Sernina in trenčkot modne hiše Givenchy.

"V zadnjih dneh sva z ženo po 13 letih zaključila postopek ločitve. Do te odločitve sva prišla skupaj in v prijateljskih odnosih. Hvaležna sva za čas, ki sva ga preživela skupaj, ta čas pa je za naju, tako kot za vsak par, ki gre skozi to, težek in boleč. Drug drugemu želiva le najboljše v novih poglavjih življenja," je takrat na družbenem omrežju zapisal 45-letni Brady.

In čeprav se je športnik v mesecih po ločitvi spopadal z vzponi in padci svoje kariere in februarja, leto po tem, ko je prvič sporočil, da se bo upokojil, zares to tudi storil. Med tem, ko se je njen nekdanji mož spopadal s kariernimi izzivi, pa je manekenka ponovno uspešno zakorakala v modne vode.