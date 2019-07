Gisele Bundchen pokazala svojo sestro dvojčico

Za številne oboževalce je bilo to prijetno presenečenje, saj Gisele sicer ne objavlja fotografij preostalih družinskih članov. Na njenem uradnem profilu so najpogosteje objavljeni utrinki iz modnega sveta ter preživljanja prostega časa s soprogom in otroki, zato mnogi uporabniki Instagrama sploh niso bili seznanjeni z dejstvom, da ima Gisele sestro, kaj šele dvojčico.

S Patricio sta sicer dvojajčni dvojčici, kar pomeni, da si nista na las podobni. Njena sestra je tako nekoliko nižje rasti, njene obrazne poteze pa so mehkejše in ne izražajo manekenske ostrine, ki jo poseduje Gisele. Na svet je prva prijokala Gisele, Patricia pa pet minut kasneje. Sestri sta skupaj odraščali v kraju Três de Maio (Rio Grande do Sul) v južnem delu Brazilije. V mladosti sta se obe spogledovali z manekenstvom, uspešen preboj pa je uspel le Gisele. Patricia je zato stopila v čevlje sestrine menedžerke in predstavnice za stike z javnostjo, leta 2001 pa sta skupaj ustanovili tudi modno linijo spodnjega perila Intimates.