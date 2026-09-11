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Gisele Bündchen pravi, da je sin, ki ga je rodila pri 44 letih, pravo darilo

Miami, 11. 09. 2026 16.25 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Gisele Bündchen

Manekenka Gisele Bündchen se je februarja lani razveselila tretjega otroka, ko je bila stara 44 let. Zvezdnica, ki ima najmlajšega sina z novim partnerjem, je v nedavnem intervjuju spregovorila o tem, koliko ji pomeni družina, in dejala, da je bila njena zadnja nosečnost darilo, ter dodala, da se ne obremenjuje z mnenjem drugih ljudi.

Gisele Bündchen pravi, da je tretja nosečnost zelo spremenila njene prioritete in v središče postavila njen osebni razvoj. 46-letna manekenka, ki se je z možem Joaquimom Valentejem februarja 2025, ko je bila stara 44 let, razveselila njunega prvega skupnega otroka, je v nedavnem intervjuju za i-D 377 dejala, da je pravo darilo, da se je njena družina lahko še povečala.

Gisele Bündchen z najmlajšim sinom.
Gisele Bündchen z najmlajšim sinom.
FOTO: Profimedia

"Da sem lahko v tem obdobju svojega življenja dobila še enega otroka, je res pravo darilo, saj se je veliko spremenilo. Nič več mi ni treba dokazovati in zares mi za to ni mar," je povedala Bündchen, ki ima iz prejšnjega zakona s Tomom Bradyjem še 16-letnega sina Benjamina in 13-letno hčerko Vivian.

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"Ne oziram se na mnenje drugih ljudi. Sedaj sama izbiram, kako bom živela svoje življenje," je priznala in razkrila, kako najde ravnotežje med delovnimi obveznostmi in vzgojo treh otrok: "V 99 odstotkih delo zavrnem. Ko na tehtnico postavim, ali bi raje zaradi dela zamudila hčerino tekmo v odbojki, igranje v parku s sinom ali poslušanje najstarejšega sina, ki ustvarja kot DJ, se mi ne zdi vredno."

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Manekenka je že pred meseci v intervjuju za francosko različico revije Vogue dejala, da se je njena rutina po rojstvu tretjega otroka zelo spremenila, a jo je, ko se je njen bioritem znova uravnovesil, uspela prilagoditi. "Zelo sem hvaležna, da sem lahko doma s svojimi otroki in uživam v času z njimi, saj so ti trenutki neprecenljivi," je takrat povedala.

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