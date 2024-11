Gisele Bündchen prvič pokazala nosečniški trebušček

Noseča Gisele Bündchen je v svoji prvi objavi odkar je znano, da s partnerjem Joaquimom Valentejem pričakuje otroka, na družabnih omrežjih pokazala svoj nosečniški trebušček. 44-letna manekenka je na spletu delila utrinke z dobrodelnega dogodka, namenjenega organizaciji, ki že 20 let skrbi za varno zavetje žensk in otrok. Zvezdnica je za priložnost nadela črno svileno obleko, pod katero je bilo moč videti rastoči trebušček.

Da je v veselem pričakovanju, so mediji pričeli poročati konec preteklega meseca, ko je vir blizu para za revijo People povedal: "Gisele in Joaquim sta srečna zaradi tega novega poglavja v njunem življenju in se veselita ustvarjanja mirnega in ljubečega okolja za vso družino." Manekenka je s 35-letnim jiu-jitsu inštruktorjem začela hoditi junija 2023 po ločitvi od Toma Bradyja. Da sta par, se je sicer šušljalo že nekaj mesec pred tem.