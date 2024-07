Gisele Bündchen skupaj s sestro dvojčico praznovala 44. rojstni dan

Gisele in Patricia Bündchen sta dopolnili 44 let. Brazilska manekenka in njena sestra dvojčica sta pretekli vikend namenili praznovanju svoje starosti in ker je v dvoje veliko lepše, sta rojstni dan seveda preživeli skupaj. Utrinke iz praznovanja je slavna slavljenka delila tudi na svojem Instagramu.