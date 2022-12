Gisele Bündchen z otrokoma praznovala v zabaviščnem parku

Gisele Bündchen in Tom Brady sta pred svojimi otroki enotna, čeprav sta se pred kratkim razšla. Zvezdnika sta na družbenih omrežjih obeležila rojstni dan njune hčerke Vivian, ki je dopolnila 10 let, manekenka pa je športnikovo objavo znova komentirala s srčkom, kot je to storila že pred dnevi, ko je ta objavil fotografijo s svojim sinom.

Gisele Bündchen s svojimi komentarji na objave nekdanjega moža Toma Bradyja dokazuje, da sta zvezdnika še vedno v dobrih odnos, čeprav sta se pred kratkim razšla. 45-letni športnik in 42-letna manekenka sta na družbenih omrežjih čestitala svoji 10-letni hčerki Vivian Lake, objavo nekdanjega moža pa je komentirala tudi Gisele, ki je med komentarje prilepila rdeč srček. icon-expand Gisele Bündchen z otrokoma FOTO: Instagram "Vse najboljše za 10. rojstni dan, Vivi! Obožujeva te in tvoje čudovito srce. V najino življenje prinašaš veliko veselja. Rada te imava," je zapisal Brady, ki je priložil še fotografijo, na kateri je skupaj z obema njunima otrokoma na novoletni tržnici v New Yorku, Bündchen pa je komentirala s srčkom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Manekenka je svoji hčeri za rojstni dan omogočila obisk zabaviščnega parka Walt Disney World, njihov izlet pa obeležila s fotografijami, ki jih je delila tudi s svojimi sledilci. "Rojstnodnevno praznovanje," je zapisala ob fotografiji otrok, ki vstopajo v zabaviščni park in se držijo za roke, na drugi pa se je svojima otrokoma pridružila na vlakcu smrti. Izlet je bil tudi darilo za njenega sina Benjamina Reina, ki je 13 let dopolnil le štiri dni po sestrinem rojstnem dnevu. icon-expand Gisele Bündchen z otrokoma v zabaviščnem parku na Floridi FOTO: Instagram Gisele oba otroka deli z nekdanjim možem Tomom Bradyjem, njuna ločitev pa je postala uradna oktobra. Zvezdnika sta bila poročena 13 let. Športnik ima še 15-letnega sina Jacka z nekdanjim dekletom Bridget Moynahan. icon-expand Gisele Bündchen in otroka FOTO: Instagram Nekdanji zvezdniški par se je uradno razšel septembra, že mesec pozneje pa sta bila uradno ločena. V skupni izjavi sta takrat dejala, da njuna prioriteta ostajata otroka, skrbništvo pa bosta delila.