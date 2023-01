Gisele Bündchen znova opazili z inštruktorjem ju-jitsuja v Kostariki

Supermodel Gisele Bündchen znova preživlja čas v Kostariki, kjer so jo opazili med treningom z inštruktorjem ju-jitsuja Joaquimom Valentejem, s katerim se je od ločitve s Tomom Bradyjem že večkrat pojavila v javnosti. Tokrat so 42-letnico in inštruktorja opazili med tekom, zvezdnica pa je bila na počitnicah na Kostariki že pred dvema mesecema.

Gisele Bündchen se je vrnila v Kostariko, kjer čas ponovno preživlja z inštruktorjem ju-jitsuja Joaquimom Valentejem. Manekenko so pred dnevi opazili med tekom z inštruktorjem, s katerim pa je bila opažena že pred časom. 42-letnica je nosila olivno zelen top in ujemajoče se kratke hlače, Valente pa je za vadbo oblekel svetlo modro majico in črne kratke hlače.

icon-expand Gisele Bündchen in Joaquim Valente FOTO: Instagram

42-letnica in njena dva otroka, 12-letni Benjamin in 9-letna Viviane Lake, so obiskali provinco Puntarenas, kamor so odpotovali dva tedna po tem, ko je ločitev med manekenko in nekdanjim možem Tomom Bradyjem postala uradna. Z njimi je v Kostariko pripotoval tudi Valente, ki je družinski inštruktor. Valente skupaj z bratoma Pedrom in Guijem vodi in dela v studiu Valente Brothers na Floridi. Ali sta tudi tokrat z manekenko pripotovala njena otroka, ni znano.

Čeprav so se že pred časom pojavile govorice, da sta se Bündchen in Valente zapletla tudi romantično, pa je vir blizu zvezdnice to zanikal: "On in njegova dva brata so učitelji borilnih veščin Gisele in njenih otrok. Ne sestajata se." Manekenka je sicer že februarja 2022 na družbenem omrežju objavila posnetek treninga z njim, ob njem pa pripisala, da se počuti močnejšo, odkar sodeluje na njegovih treningih: "Če imam v torbi več orodij, je bolje za nas, v to sem prepričana. Odkar sem začela trenirati samoobrambo, se počutim močnejšo, bolj samozavestno in opolnomočeno."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke