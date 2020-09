Giuliana Rancic in Vivica A. Fox zaradi okužbe s koronavirusom izpustili podelitev emmyjev

Giuliana Rancic in Vivica A. Fox sta pred podelitvijo nagrad emmy sporočili, da ju rdeča preproga letošnjega slavnostnega dogodka ne bo videla. Izkazalo se je namreč, da sta obe pozitivni na koronavirus, zato sta njune zadolžitve prevzela Brad Goreski in Nina Parker . Ranciceva, dolgoletna novinarka ene od ameriških televizijskih hiš, ki spremlja dogajanje na rdeči preprogi pred pomembnimi podelitvami prestižnih nagrad, je novico o odsotnosti sporočila preko videa, ki ga je posnela doma. Ob tem je objavila še, da sta pozitivna tudi oba člana njene družine, 49-letni mož Bill Rancic ter njun sin, 8-letni Duke.

"Pozdravljeni! Teče moje dvajseto leto prisotnosti na rdečih preprogah, moram povedati, da mi je ob tem, da bom tokratno podelitev izpustila, zelo težko. Pa vendar, na žalost je to leto za vse zelo drugačno," je razložila. Testiranje je opravila zaradi strogih pravil pred dogodkom, test pa je pokazal, da je pozitivna na covid-19. Dodala je še, da je izredno hvaležna, da je do te informacije prišla pred potovanjem in se je tako lahko izognila temu, da ogrozi še koga od sodelujočih. Razložila je, da se počuti dobro in da se že veseli naslednje rdeče preproge, na katero se bo podala, ko bo popolnoma zdrava.