Ameriška voditeljica nekaj tednov po okužbi: Počutimo se bolje

Giuliana Rancic se je po nekaj tednih znova oglasila svojim sledilcem na omrežju Instagram. Dolgoletna voditeljica na televizijskem kanalu E! je pred kratkim delila fotografijo ob mesecu boja proti raku na prsih, pod katero jo je eden od oboževalcev povprašal po trenutnem počutju. Odgovorila je. "Šli smo čez to in počutimo se bolje. Hvala za vprašanje, cenimo to."

Ranciceva je to, da je pozitivna na covid-19, ugotovila na preventivnem testiranju, ki ga je njena matična medijska hiša v sodelovanju z NBC Unviersalom zahtevala pred podelitvijo nagrad emmy, ki se je odvila septembra. Z videoposnetkom, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, je takrat sporočila, da bo po dolgih letih dela na televiziji tokrat prireditev morala izpustiti. Sporočila pa je še, da sta covid pozitivna tudi njen mož Bill Rancic in njun sin, 8-letni Duke .

Tudi Bill je kasneje povedal, da je diagnoza vsem predstavljala veliko presenečenje, saj so bili vsi trije v karanteni v Idahu že od marca ter so ob tem upoštevali vse napotke glede ravnanja med pandemijo."To je dokaz, da lahko zboli prav vsak, ta virus res ni šala,"je ob tem povedal 49-letnik. Dejal je tudi, da so ga v času okužbe pestile številne težave z dihanjem in bolečine v telesu:"Na srečo pa je imela žena, ki je pred leti prebolela raka, šibkejše simptome od mene, močna je kot bik, zato trkam po lesu, da se je vse dobro končalo,"je še dodal.