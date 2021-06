Glamurozna Kate Middleton v belem in z nakitom princese Diane

Člani kraljeve družina so se udeležila dogodka, na katerem so se zbrali voditelji držav skupine G7.

Člani kraljeve družine kraljica, Elizabeta II., princ Charles in njegova žena Camilla ter princ William in njegova žena Kate Middleton, so se udeležili sprejema za voditelje skupine sedmih najbogatejših držav G7. To je za kraljevo družino hkrati prvi večji skupni dogodek, potem ko aprila na zadnjo pot pospremili princa Filipa.

Kate pa se je še pred tem dogodkom dopoldne družila s prvo damo ZDA Jill Biden, ki moža spremlja na prvem uradnem obisku v tujini. Jill Biden in Catherine, vojvodinja Cambriška, sta tako obiskali šolo v Haylu, kjer sta se družili z otroki. Z njimi sta se pogovarjali o okoljevarstvenih temah, predvsem podnebnih spremembah, obe pa sta poudarili pomen in spodbujanje izobraževanja.