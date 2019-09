Glamurozna poroka pevke Ellie Goulding

Pevka Ellie Goulding , znana po uspešnicah Starry Eyed in Burn, se je poročila s trgovcem umetnin Casparjem Joplingom , s katerim je v razmerju že več kot dve leti, zaroko pa sta razglasila pred dobrim letom. Mladoporočenca sta na slavje povabila številna znana imena, med njimi pop ikone in člane kraljeve družine.

Na poročno slavje sta Ellie in Caspar povabila več kot 300 ljudi, med njimi številna znana imena: Katy Perry, Orlando Bloom, Jimmy Carr, Tracey Emin in James Blunt. Na slavju so opazili tudi princesi Eugenie in Beatrice, ki sta prispeli z mamo Sarah, vojvodinjo Yorško. Ellie je sicer dobra prijateljica z nekaterimi člani kraljeve družine, med drugim je nastopila tudi na poroki princa Williama in vojvodinje Cambriške leta 2011.