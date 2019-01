Glamurozna rdeča preproga tokrat brez neokusnih brc v temo

Nekateri so se po rdeči preprogi sprehodili sami, drugi s partnerji, nekateri pa so na ta prestižni dogodek pripeljali svoje otroke. Med njimi so bili 53-letni Ben Stiller, ki je s sabo pripeljal 16-letno hči Ello, 72-letna Candice Bergen, ki je prišla v družbi 33-letne hčerke Chloe Malle ter 51-letnaLaura Dern, ki je sabo pripeljala 14-letno hčerko Jayo Harpe.