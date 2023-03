Glamurozna Salma Hayek po podelitvi oskarjev 'napadla' sendvič

"Vesela sem, da sem glamurozna, ampak nekatere stvari so na prvem mestu," je ob videu, ki ga je objavila na svojem Instagramu , zapisala Salma Hayek . Priljubljena igralka, ki sicer slovi po svoji preprostosti in nič kaj zvezdniškem obnašanju, je z omenjenimi besedami opisala situacijo, v kateri se je znašla ob prihodu domov po podelitvi oskarjev.

Salmina objava je močno nasmejala njene oboževalce in stanovske kolege, kar so nekateri zapisali v komentar pod videom. "Obožujem te," je zapisala novinarka Katie Couric, igralec Antonio Banderas pa je pod video prilepil emojije, ki jokajo od smeha. Nekateri od oboževalcev so se z igralko celo poistovetili. "Salma je pokazala, kako smo videti ženske, ko se vrnemo iz zabave," je komentirala ena, druga pa se je strinjala, da je igralka ena izmed njih. V komentarjih so oboževalci pohvalili tudi njena hrbet in videz pri 56. letih.