Glasba ali igra: kaj Ariano Grande čaka po Žlehtnobi?

Ariana Grande je zaključila s promocijo filma Žlehtnoba: Za vedno , v nedavnem intervjuju za oddajo Today , pa spregovorila o naslednjem poglavju svoje kariere. "Trenutno zelo uživam v igranju, naj bo to v filmih ali na odru," je dejala in dodala, da se v igralskih vodah trenutno počuti najbolj navdahnjeno.

Kljub temu je pomirila svoje oboževalce: "Še vedno bom pela, obljubim." Pevko namreč prihodnje leto čaka manjša glasbena turneja, v sklopu katere bo obiskala tudi Evropo, natančneje London. V nedavnem podkastu Good Hang with Amy Poehler je sicer pevka dejala, da se turneje veseli, a da bo ta hkrati "najverjetneje zadnja za veliko, veliko, veliko, veliko časa".

"Dala bom vse od sebe in čudovito bo, a za zdaj bo to moja zadnja." Znano je namreč, da Ariano čaka svetla filmska prihodnost. Med drugim bo zaigrala v nadaljevanju priljubljene franšize Njegovi tastari z Benom Stillerjem in Robertom De Nirom.

Glasbenica je v intervjuju razkrila še, da jo v prihodnosti zelo zanima gledališče, kjer se je njena kariera tudi začela. Kot najstnica je namreč nastopala na Broadwayu. "Sanjsko bi bilo najti nekaj, kar bi me postavilo nazaj na oder. Bomo videli, hvaležna sem za to popotovanje."