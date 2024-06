Glasba Dolly Parton odhaja na turnejo, pevka ostaja doma

Dolly Parton , 78-letna country ikona, je napovedala Dolly Parton's Threads: My Songs in Symphony , koncert v živo, na katerem bo orkester izvajal njene uspešnice ob videoposnetkih izvajalke, ki poje in deli zgodbe za glasbo. Pevka se ne bo osebno pojavila na odru ali nastopila v živo med predstavami, čeprav je koproducirala koncert, medtem ko je David Hamilton priredil njene pesmi za orkester. "Tako sem navdušena, da delim svoje pesmi in zgodbe, ki stojijo za njimi, na ta čudovit nov način," je v izjavi dejala dobitnica grammyja. "Threads: My Songs in Symphony je kot potovanje skozi srčne strune mojega življenja."

Klasike, vključno z Jolene, Coat of Many Colours, I Will Always Love You in drugimi, bodo predstavljene v produkciji, ki se bo začela 20. marca 2025 v prestolnici Tennesseeja. Po prvem nastopu bodo Threads razširili v turnejo. "Upam, da ga lahko ponesemo daleč naokoli do simfoničnih orkestrov povsod," je dodala.

Zvezdnica je že pojasnila, zakaj v prihodnje ne namerava na turnejo, leta 2022 pa je za Pollstar povedala: "Mislim, da ne bom nikoli več na turneji, vendar vem, da bom tu in tam naredila posebne predstave, tu in tam. Mogoče bom naredila koncerte med vikendom ali le nekaj nastopov na festivalu, vendar nimam več namena iti na popolno turnejo," je dejala in nadaljevala: "To počnem vse življenje in vzame toliko časa in energije. Rada ostanem malo bližje domu s svojim možem. Zdaj postajava starejša in nočem biti odsotna štiri ali pet tednov, naenkrat se lahko kaj zgodi," je takrat rekla in zaključila: "Ne bi se počutila prav glede tega, če me ne bi bilo in bi me kdo potreboval. Prav tako pa bi se počutila slabo, če bi morala zapustiti turnejo, če bi nekdo doma zbolel in bi me potreboval, potem pa bi morala oditi od oboževalcev."