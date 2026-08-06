Glasbena skupina 37 tisoč oboževalcem podarila križarjenje za dve osebi

Ameriška glasbena skupina Zac Brown Band je poskrbela za presenečenje, ki bo zagotovo vsem 37 tisoč oboževalcem ostalo v lepem spominu do konca življenja. Country zasedba je na svojem 15. zaporedno razprodanem koncertu na znamenitem bejzbolskem prizorišču stadiona Fenway Park podelila vsem obiskovalcem križarjenje za dve osebi.

Tik pred izvedbo pesmi Same Boat, ki so jo leta 2022 posneli skupaj s pokojnim kantavtorjem Jimmyjem Buffettom, je frontman skupine nagovoril občinstvo: "Nocoj bomo naredili nekaj, za kar bi še Jimmy rekel, da je noro. Vsakemu izmed vas bom podaril križarjenje za dve osebi. Dame in gospodje, to je največje obdarovanje v zgodovini, prav tukaj, nocoj na Fenway Parku," je povedal Brown.

Presenečenje naj bi bilo po poročanju tujih medijev vredno več kot 34,5 milijona evrov, predstavniki skupine pa trdijo, da gre za največje obdarovanje občinstva v živo v zgodovini zabavne industrije. Brown je v nedavnem intervjuju za USA TODAY namreč pojasnil, da se s turnejo želijo zahvaliti vsem svojim zvestim oboževalcem. "Želel sem jim pokazati, kako zelo cenimo njihovo podporo, in jim podariti nekaj resnično posebnega," je dejal za omenjeni medij.

Skupina bo z nagradnimi križarjenji razveseljevala oboževalce tudi na preostalih koncertih turneje, ki se bo zaključila novembra v Illinoisu. Na vsakem nastopu bodo odslej štirje srečneži prejeli karte za pravo morsko doživetje njihovega glavnega sponzorja turneje.