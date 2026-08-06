Glasbena skupina 37 tisoč oboževalcem podarila križarjenje za dve osebi

Ameriška glasbena skupina Zac Brown Band je poskrbela za presenečenje, ki bo zagotovo vsem 37 tisoč oboževalcem ostalo v lepem spominu do konca življenja. Country zasedba je na svojem 15. zaporedno razprodanem koncertu na znamenitem bejzbolskem prizorišču stadiona Fenway Park podelila vsem obiskovalcem križarjenje za dve osebi.
Tik pred izvedbo pesmi Same Boat, ki so jo leta 2022 posneli skupaj s pokojnim kantavtorjem Jimmyjem Buffettom, je frontman skupine nagovoril občinstvo: "Nocoj bomo naredili nekaj, za kar bi še Jimmy rekel, da je noro. Vsakemu izmed vas bom podaril križarjenje za dve osebi. Dame in gospodje, to je največje obdarovanje v zgodovini, prav tukaj, nocoj na Fenway Parku," je povedal Brown.
Presenečenje naj bi bilo po poročanju tujih medijev vredno več kot 34,5 milijona evrov, predstavniki skupine pa trdijo, da gre za največje obdarovanje občinstva v živo v zgodovini zabavne industrije. Brown je v nedavnem intervjuju za USA TODAY namreč pojasnil, da se s turnejo želijo zahvaliti vsem svojim zvestim oboževalcem. "Želel sem jim pokazati, kako zelo cenimo njihovo podporo, in jim podariti nekaj resnično posebnega," je dejal za omenjeni medij.
Skupina bo z nagradnimi križarjenji razveseljevala oboževalce tudi na preostalih koncertih turneje, ki se bo zaključila novembra v Illinoisu. Na vsakem nastopu bodo odslej štirje srečneži prejeli karte za pravo morsko doživetje njihovega glavnega sponzorja turneje.
Fenway Park je legendarni bejzbolski stadion v Bostonu, ki je bil odprt leta 1912 in je najstarejši stadion v ligi Major League Baseball (MLB), ki se še vedno uporablja. Zaradi svoje bogate zgodovine, edinstvene arhitekture – vključno z znamenitim visokim zelenim zidom, imenovanim 'Zelena pošast' (Green Monster) – in lege v središču mesta, velja za enega najbolj ikoničnih športnih objektov v Združenih državah Amerike.
Jimmy Buffett je bil priznan ameriški kantavtor, glasbenik in podjetnik, ki je zaslovel s svojim sproščenim 'tropskim rock' slogom. Njegova glasba je pogosto slavila življenje na obali, jadranje in brezskrbnost, kar je ustvarilo posebno subkulturo zvestih oboževalcev, ki jih imenujejo 'Parrotheads'. Poleg glasbe je bil znan tudi kot uspešen poslovnež, saj je ustvaril verigo restavracij in letovišč 'Margaritaville', ki so postala globalni simbol za sproščen življenjski slog.
Country glasba je eden najpomembnejših ameriških glasbenih žanrov, ki se je razvil v zgodnjem 20. stoletju na jugu Združenih držav Amerike. Korenine ima v ljudski glasbi priseljencev iz Evrope, predvsem iz Irske in Britanskega otočja, ter v afroameriških glasbenih tradicijah, kot sta blues in gospel. Značilna je po uporabi inštrumentov, kot so akustična kitara, gosli (fiddle), banjo in jeklena kitara (pedal steel guitar), besedila pa se pogosto osredotočajo na pripovedovanje življenjskih zgodb, čustev, delavskega vsakdana in ljubezenskih tematik.
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