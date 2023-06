Glasbena založba prekinila oglaševanje albumov skupine Rammstein

Ob tem so pri založbi izrazili prepričanje, da je nujno potrebna popolna razjasnitev obtožb tudi s strani oblasti, kar mora biti tudi v interesu celotne skupine. Pojasnili so še, da so, ko so se v javnosti pojavile obtožbe, do nadaljnjega prekinili marketinške in promocijske aktivnosti za glasbene posnetke skupine, kar pomeni, da albumov, ki jih je izdala založba Universal, zaenkrat ne bodo več oglaševali. Po navedbah Universala so s skupino Rammstein poslovno povezani glede že posnete glasbe in založniške dejavnosti.

Državno tožilstvo v Berlinu je po tem, ko so se pojavile obtožbe na račun pevca skupine Lindemanna, proti njemu že sprožilo predkazenski postopek. To so storili na podlagi več kazenskih ovadb in po uradni dolžnosti, so sporočili. Po navedbah državnega tožilstva so bile prijave podane s strani tretjih oseb, "ne s strani oseb, vpletenih v kakršno koli kaznivo dejanje". Dodatnih informacij zaradi preiskav, ki potekajo, ter zaščite osebnih pravic vpletenih na tožilstvu, ne dajejo.

Več žensk je v preteklih dneh podalo obtožbe na račun Lindemanna, nekatere od njih anonimno. Ženske so opisale situacije, ki so se jim včasih zdele zastrašujoče. Med koncerti skupine naj bi izbrali mlade ženske in jih vprašali, ali želijo na zabavo po koncertu. Po opisih nekaterih žensk so se tam zgodila tudi spolna dejanja.