Glasbeni mogul Diddy se bo moral soočiti z novimi obtožbami

Nekdanja študentka modnega oblikovanja trdi, da jo je raper Diddy, s pravim imenom Sean Combs, med letoma 1995 in 2000 večkrat spolno napadel. April Lampros, ki je sedaj stara 51 let, je na vrhovnem sodišču okrožja New York vložila tožbo zoper 54-letnika, v njej pa med drugim navaja še, da jo je Combs prisili, da je vzela droge in imela spolne odnose z glasbenikovim nekdanjim dekletom Kim Porter. Ta je leta 2018 umrla zaradi pljučnice.